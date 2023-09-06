Salih Uçan'dan Milli Takım ve Stefan Kuntz sözleri A Milli Takım oyuncularından Salih Uçan, Ermenistan maçı öncesinde Riva kampında açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Takım'ın Ermenistan maçı öncesindeki Riva kampında açıklamalarda bulunan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Şampiyonası hedefine değinen Salih, sözlerine şöyle başladı:

Sezona iyi başladım ve iyi devam ediyorum. Beşiktaş'ta ne kadar iyi oynarsam o kadar Milli Takım'a geleceğimi biliyorum. Avrupa Şampiyonası var, kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa biz de ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.

"Kuntz ile iyi bir iletişimimiz var"

Tecrübeli oyuncu açıklamasında, Stefan Kuntz ile iyi anlaştıklarını söyledi.