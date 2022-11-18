Samet Akaydın: Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek

A Milli Futbol Takımımızın stoper oyuncusu Samet Akaydın, Çekya maçı öncesinde konuştu. Akaydın, "Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır her anlamda." dedi.

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya'yı konuk edecek.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Adana Demirspor forması giyen stoper oyuncumuz Samet Akaydın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Montella hocam da eminim beni izliyordur, gurur duyuyordur"

Samet Akaydın, röportajda, "Harika bir havamız var. Yeni geldim. Beklentimden daha fazla bir ortam var. Birlik ve beraberliğimiz çok güzel. 3'lü sistem oynatıyor hoca. Ben Montella hocadan dolayı yabancı değilim bu sisteme. Montella hocam da eminim beni izliyordur, gurur duyuyordur." dedi.

"Hocama olan güveni boşa çıkarmak istemiyorum"

Basın toplantısında da teknik direktör Stefan Kuntz ile birlikte katılan 28 yaşındaki futbolcu, "Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Mükemmel bir atmosfer vardı. Antep'te de çok iyi şekilde karşılandık. Hocama da teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp hocama olan güveni boşa çıkarmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek"

Samet Akaydın, sözlerine, "Her sporcunun hayalidir Milli formayı giymek. Bana çok şey katacaktır her anlamda. Sistem zor bir sistem ama bunu bilenler için zor gelmeyecektir. Üstesinden en iyi şekilde geleceğimi düşünüyorum." diye devam etti.

"Asla pes etmeyi sevmiyorum"

Başarılı stoper son olarak, "Asla pes etmeyi sevmiyorum. Maçlara çıkarken Montella Hocam 'Kendine sınır koyma. Her maç üzerine bir şeyler koy' der. Genç arkadaşlarım da hiçbir zaman pes etmesinler. Çalıştıkları zaman her şey önlerine geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Stefan Kuntz, basın toplantısında Samet Akaydın'ın ilk 11'de forma giyeceğini açıkladı.