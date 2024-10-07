Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması şaşırttı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda yer vermediği savunma oyuncusu Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması kafaları karıştırdı.
Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe’ye transfer olan Samet Akaydin, ilk yarıda düzenli forma şansı bulmuş ancak ikinci yarıda gözden düşerek Yunan ekibi Panathinaikos’a kiralanmıştı.
Burada geçirdiği kısa sürenin ardından EURO 2024'te Montella yönetimindeki Türk Milli Takımı'nda önemli bir rol üstlenmişti.
Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Şampiyonası’nda 8’inciliği yakalamasında katkı sağlayan tecrübeli stoper, milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
FENERBAHÇE'DE DÜŞÜK PERFORMANS
Samet'in Fenerbahçe’ye dönüşü ise beklentilerin altında kaldı. Yeni teknik direktör Mourinho da tecrübeli oyuncuya forma şansı tanımadı.
Buna rağmen Montella'nın Avrupa Uluslar Kupası için açıkladığı aday kadroda Samet Akaydin'e yer vermesi, futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.
KENDİNİ YENİDEN KANITLAMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli savunmada yaşanan sakatlık krizine rağmen formaya hasret kalan Samet, milli takımda kendini bir kez daha kanıtlayarak Fenerbahçe’ye güçlü bir şekilde dönmeyi hedefliyor.
Samet, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip kulüp kariyerine yeniden ivme kazandırmak istiyor.
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