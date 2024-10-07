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Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması şaşırttı

Samet Akaydin'in milli takıma çağrılması şaşırttı Fenerbahçe'de istenmeyen adam olan Samet Akaydin, Vincenzo Montella tarafından A Milli Takım'a çağrıldı. Bu ikilem futbolseverlerin aklını karıştırırken, tecrübeli oyuncu da kendisini ispat etmek istiyor.