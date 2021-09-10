Samet Aybaba: Göreve hazırım

Milli Takım'da Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının arından Samet Aybaba, göreve hazır olduğunu belirtti.

A Milli Takım’da Şenol Güneş’in görevden alınmasının ardından, birçok hocanın ismi görev için konuşuluyor.

Milli Takım Teknik Direktörü adayları arasında yer alan Samet Aybaba, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Aybaba, henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini söylerken, teklif alması halinde kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

“BU GÖREV BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDUR”

NTV Spor’a konuşan Aybaba, “A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.