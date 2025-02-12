AA & Ensonhaber

Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla taçlandırdığı kariyerinde Atlanta 1996 Olimpiyatları’nda beşincilik elde eden İlknur Kobaş Tepe’nin kızı Minel (17), judoyla iç içe büyüdü. Milli Takım Antrenörü olan annesiyle birlikte daha çocuk yaşlarda kamp ortamını soluyan Minel, judoya duyduğu ilgiyi annesinin rehberliğinde bir tutkuyla geliştirdi.

Adeta minderde büyüyen genç sporcu, şubat ayının başında Ankara’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 70 kilogram kategorisinde Türkiye ikinciliğini kazandı. Antrenmanlarını ise annesinin adını taşıyan spor salonunda sürdürüyor.

"JUDOYLA BÜYÜDÜM, ZİRVEYİ HEDEFLİYORUM"

Minel Tepe için judo sadece bir spor dalı değil, yaşamının ayrılmaz bir parçası. Küçük yaşlardan itibaren milli takım kamplarının havasını soluduğunu belirten Minel, şunları söyledi:

Annemle beraber kamp süreçlerine katıldım, çok küçük yaşta milli takım atmosferini yaşadım. Bugüne kadar hiç kopmadan devam ettim ve şimdi de onun rehberliğinde çalışmalarıma devam ediyorum.

Çalışmalarının meyvesini başarılarla topladığını dile getiren Minel, annesini örnek aldığını ve onun izinden gitmek istediğini vurguluyor. En büyük hayalinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten genç sporcu, hedeflerini şu sözlerle anlatıyor:

Judoyla büyüdüm ve severek bu yolda ilerliyorum. Annem, Türkiye’de bu branşın en önemli isimlerinden biri. Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra olimpiyat beşinciliği var. Onunla çalışmak benim için büyük bir onur. Öncelikli hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu, sonrasında ise olimpiyat madalyası kazanmak.

"TÜM SPORCULARIM BENİM İÇİN BİRER EVLAT"

Kariyerinde sayısız başarıya imza atan ve şu anda Judo Kadınlar Milli Takım Antrenörlüğü görevini sürdüren İlknur Kobaş Tepe, hem sporda hem de annelikte önemli bir denge kurmaya çalışıyor. Kızının minderdeki başarısını büyük bir gururla izleyen Tepe, onun antrenörlüğünü yapmanın kendisi için bambaşka bir duygu olduğunu ifade ediyor:

Hem anne hem antrenör olmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor ama Minel bu süreci çok iyi yönetiyor. Elbette tüm sporcularım benim için birer evlat, ancak annelik duygusu özellikle maç anlarında ağır basıyor. Bu gururu bize yaşattığı için ona teşekkür ediyorum. Umarım olimpiyat hayalini gerçekleştirir ve madalyalarla döner.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Tepe, yıllardır Türkiye judo camiasına antrenör olarak katkı sağlıyor. Sporcuyken ülkesini gururla temsil eden deneyimli antrenör, şimdi de kendi yetiştirdiği judocularla uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Judonun bir aile mirası haline geldiği Tepe Ailesi'nde Minel, annesinin izinden ilerleyerek şampiyonluk basamaklarını birer birer çıkmaya devam ediyor. Hedef büyük: Önce Avrupa ve dünya, sonra ise olimpiyat madalyası.