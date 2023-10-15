San Marino Teknik Direktörü Fabrizio Costantini: Bir gün biz de kazanacağız 19 yıldır galibiyet alamayan San Marino'nun hocası yaptığı açıklamada, "Bir gün biz de kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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İtalya Yarımadası’nda bulunan ve Avrupa’nın sayılı mikrodevletlerinden olan San Marino’da tek milli takımı olan spor branşı futbol. Tüm dikkatler futbolda olsa dahi ülke, uluslararası arenadaki başarısızlıklarıyla biliniyor.

1990’da ilk resmi müsabakasına çıkan San Marino milli takımı tarihi boyunca oynadığı maçlardan sadece 1’ini kazanabildi. Takım tarihindeki ilk ve tek galibiyetini ise 28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'la oynadıkları hazırlık maçını 1-0 kazanarak elde etti.

Yine kazanamadılar

Son olarak EURO 2024 elemelerinde Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelen San Marino, bu mücadeleden de 3-0 mağlup oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan San Marino Teknik Direktörü Fabrizio Costantini galibiyete inandıklarını belirtti. Constantini, "Bir gün biz de kazanacağız." ifadelerini kullandı.