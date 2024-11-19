San Marino'dan tarihi galibiyet! C Ligi'ne çıktılar

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UEFA Uluslar D Ligi 1. Grup 4. maçında, Konrad Fünfstück yönetimindeki Lihtenştayn ile Roberto Cevoli'nin çalıştırdığı San Marino karşı karşıya geldi.

Rheinpark Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım San Marino oldu.

C LİGİ'NE YÜKSELDİLER

İlk golünü ev sahibi Lihtenştayn adına 40. dakikada Aron Sele atarken, San Marino'nun gollerini 46. dakikada Lorenzo Lazzari, 66. dakikada penaltıdan Nicola Nanni ve 76. dakikada Alessandro Golinucci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi 1. Grubu 7 puanla lider tamamladı ve C Ligi'ne yükselmiş oldu. Lihtenştayn ise 2 puanda kaldı ve lig yükselme şansı kalmadı.

SAN MARINO'DAN TARİHİ GALİBİYET

Öte yandan San Marino ekibi, futbol tarihinde ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarak, ilk kez resmi bir maçta deplasmanda kazanarak ve ilk kez bir yılda iki resmi maç kazanarak tarih yazdı.