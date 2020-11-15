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San Marino'lu futbolcunun gözyaşları
San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, röportajda gözyaşlarını tutamadı.
- Haber Merkezi
- 15.11.2020 - 09:16
- Güncelleme : 15.11.2020 - 09:25
Milli takım maçlarında alınan olumsuz skorlarla ün salan San Marino'da işler artık onlar için daha iyiye gitmeye başladı.
"KÜÇÜK AMA KALBİ BÜYÜK ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN"
Son 2 Uluslar Ligi maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen San Marino'da sevinç futbolcuların yüzünden okunurken, savunma oyuncusu Rossi ise maç sonu verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.
Cebelitarık ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan San Marino'lu futbolcu,"Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun." ifadelerini kullandı.
San Marino'lu futbolcunun gözyaşları - İZLE