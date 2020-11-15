San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Milli takım maçlarında alınan olumsuz skorlarla ün salan San Marino'da işler artık onlar için daha iyiye gitmeye başladı.

"KÜÇÜK AMA KALBİ BÜYÜK ÜLKEME ARMAĞAN OLSUN"

Son 2 Uluslar Ligi maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen San Marino'da sevinç futbolcuların yüzünden okunurken, savunma oyuncusu Rossi ise maç sonu verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Cebelitarık ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan San Marino'lu futbolcu,"Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun." ifadelerini kullandı.

San Marino'lu futbolcunun gözyaşları - İZLE

