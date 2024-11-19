Sarper David Mutaf: Burada olmak büyük bir gurur

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena’da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakalar öncesi ilk kez A Milli Takım'a davet edilen Sarper David Mutaf, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM BURADA OLMAKTAN"

Milli Takım'a davet edildiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Mutaf, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum burada olmaktan. Çok büyük bir tecrübe. Burada olmak hayallerimden biriydi. Tüm Türk oyuncular bunun için çalışıyor. Burada olmak büyük bir gurur. O yüzden çok mutluyum. Destek olmak için elimden geleni yapacağım ve çalışacağım. En önemli şey tecrübe burada. Gelen oyuncular tabii ki çok önemli, değerli oyuncular. Onlardan öğreniyoruz. Hem onlarla çalışmak hem de hocamızla yan yana olmak bizim için çok büyük bir tecrübe.