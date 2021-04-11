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    Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı'na çağırıldı

    Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı'na çağırıldı

    İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi.
    • DHA
    • 11.04.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 14:12
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    Kahraman polis memuru Fethi Sekin İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit olmuştu.

    Şehit Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

    İKİNCİ KEZ AY-YILDIZLI FORMAYI GİYECEK

    Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

    Şehit Fethi Sekin in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı na çağırıldı #1

    "YÜREKTEN BAŞARI DİLİYORUZ"

    Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Şehit Fethi Sekin in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı na çağırıldı #2

    Şehit Fethi Sekin in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı na çağırıldı #3

    Şehit Fethi Sekin in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı na çağırıldı #4

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    Şehit Fethi Sekin in oğlu Burak Tolunay U16 Milli Takımı na çağırıldı #5

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