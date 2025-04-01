AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile 4 Nisan'da deplasmanda, 8 Nisan'da Sivas'ta oynanacak maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı takımın tecrübeli kalecisi Selda Akgöz, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"GRUPTAKİ DENGELER BİRAZ KARIŞTI"

Slovenya ile yapacakları maçların önemine değinen Selda Akgöz, şu ifadeleri kullandı:

Gruptaki dengeler biraz karıştı. Slovenya, İrlanda'yı mağlup etti. Biz, Yunanistan'ı yendik. Slovenya, Yunanistan'ı mağlup etti. Her şey olabiliyor. Önceliğimiz 2 Slovenya maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturmak. Slovenya ile oynayacağımız maçları güzel geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz. Bayramda burada antrenman yapıyoruz ve bunun meyvesini almak istiyoruz.

"BENİM SİVAS HALKINDAN İYİ BİR BEKLENTİM VAR"

Sivas'ta oynanacak ikinci maç için taraftarlara çağrıda bulunan Selda Akgöz, şu şekilde konuştu:

Benim Sivas halkından iyi bir beklentim var. Bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum ve herkesi tribüne davet ediyorum.

"İNANILMAZ BİR YARIŞ İÇİNDEYİZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget forması giyen Selda Akgöz, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe yaşadıkları şampiyonluk yarışı hakkında, şu değerlendirmede bulundu:

İnanılmaz bir yarış içindeyiz. Fenerbahçe bizi, biz de Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Son 4 hafta kaldı. Kim daha çok efor sarf ettiyse o kazanacak, inşallah biz kazanırız diyorum.

"BİZ FUTBOLCU OLARAK İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de kadın futboluna yatırım yapılmaya başlandığını aktaran milli oyuncu, şunları kaydetti:

Biz futbolcu olarak iyi çalışıyoruz. Teknik olarak iyi seviyedeydik şimdi atletik olarak da seviyemizi yükseltiyoruz. Yatırımlar var, kulüpler yatırım yapıyor ve rekabet ortaya çıktı. Şimdi alt sıralardaki takımlar da yaklaştı. Her maç önemli. Eskiden 6 maç kazanınca diğer takımlar kopuyordu, 3 takım kalıyordu. Şimdi herkes birbiriyle yarışıyor. Biz bir deplasmana gittiğimizde maçın zorluğu nedeniyle tedirgin oluyoruz. İlerleyen zamanlarda bu daha da artacak ve kadın futbolu ülkemizde daha güzel görünecek.

"ARTIK GÖZ ÖNÜNDEYİZ"

UEFA'nın kadın futboluna ağırlık vermesiyle önemli organizasyonların yapıldığına dikkati çeken Selda Akgöz, şu şekilde görüş belirtti:

Bu tür organizasyonlar bizleri mutlu ediyor çünkü artık göz önündeyiz. Eskiden kadın futbolu dediğimizde bir karşılığı olmuyordu. Artık insanlar bizi tanıyor, maçlarımız yayınlanıyor. Tanınır hale geldik. Beni artık sadece ailem ve çevre tanımıyor, insanlar benim Fomget'in ve A Milli Takım'ın kalecisi olduğumu biliyor.

"ÖNEMLİ ALTYAPILAR VAR"

Gençlere mesaj veren deneyimli kaleci, şu ifadeleri kullandı: