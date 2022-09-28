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    Selim Soydan: Şenol Güneş'in kuyusunu Hamit Altıntop kazdı

    Selim Soydan: Şenol Güneş'in kuyusunu Hamit Altıntop kazdı

    Selim Soydan, Altıntop için, "Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü." dedi.
    • 28.09.2022 - 21:16
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    Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu görevi şu anda Hamit Altıntop'ta. Altıntop öncesinde ise bu görevde Selim Soydan vardı ve Altıntop o dönemde sadece yöneticiydi. Soydan, eski mesai arkadaşı hakkında çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

    Sabah gazetesinde soru-cevap yapan Soydan, Altıntop'u "Şenol Güneş'in ve eski yönetimin kuyusunu kazmakla" suçladı.

    Selim Soydan: Şenol Güneş in kuyusunu Hamit Altıntop kazdı #1

    "Hamit'i iyi tanırım, Şenol Güneş'in kuyusunu kazdı"

    Selim Soydan, Altıntop'u kuyu kazmakla suçlayarak, "Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş" ifadelerini kullandı.

    Selim Soydan: Şenol Güneş in kuyusunu Hamit Altıntop kazdı #2


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