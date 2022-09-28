Selim Soydan: Şenol Güneş'in kuyusunu Hamit Altıntop kazdı

Selim Soydan, Altıntop için, "Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu görevi şu anda Hamit Altıntop'ta. Altıntop öncesinde ise bu görevde Selim Soydan vardı ve Altıntop o dönemde sadece yöneticiydi. Soydan, eski mesai arkadaşı hakkında çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

Sabah gazetesinde soru-cevap yapan Soydan, Altıntop'u "Şenol Güneş'in ve eski yönetimin kuyusunu kazmakla" suçladı.

"Hamit'i iyi tanırım, Şenol Güneş'in kuyusunu kazdı"

Selim Soydan, Altıntop'u kuyu kazmakla suçlayarak, "Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş" ifadelerini kullandı.