Semih Kılıçsoy, Gürcistan filelerini havalandırdı A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan daha sonra ise Ümit Milli Takım'a gönderilen Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, Gürcistan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ağları sarsmayı başardı.

ensonhaber.com

Ümit Milli Futbol Takımımız ile Gürcistan hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında genç golcü Semih Kılıçsoy sahneye çıktı.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan ceza sahasının sol tarafından içeri doğru kat etti.

Genç futbolcunun kale sahasına yerden gönderdiği topta Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy düzgün bir tek vuruş yaparak ağları sarsmayı başararak milli takımı öne geçirmeyi başardı.

Beşiktaş paylaşım yaptı

18 yaşındaki forvetin kaydettiği bu golün ardından ise Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, "Oynadığı her kulvarda, golcü Semih Kılıçsoy" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu?

A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan'la birlikte Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ve Vincenzo Montella'yı eleştirmişti.

Beşiktaş formasıyla 10 gol kaydetti

8 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı.

1531 dakika sahada kalan genç isim, bu süre içerisinde 10 gol ve 1 asistle mücadele etti.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)