Semih Kılıçsoy, ilk kez A Milli Takım'da oynadı A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya ile oynadığı özel maçın 82. dakikasında oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy, ilk kez milli formayı giydi.

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A Milli Futbol Takımı’nın İtalya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçı Renato Dall Ara Stadyumu’nda oynandı.

Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Sebastian Gishamer yönetti. Sebastian Gishamer’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yaptı.

Gol sesi çıkmadı

Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Temposuz geçen maçta iki takım da rakip kaleyi zorlayan ataklar yapamazken İtalya maçı 2 isabetli şutla, Türkiye ise 2 isabetli şutla tamamladı.

İlk maçına çıktı

Bu müsabakada ise 2005 doğumlu genç oyuncu Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçiren ve takımın birinci forveti konumuna gelen Semih, 82'nci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Ümit Milli Takım'a yollanmıştı

Mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynanan özel maçların aday kadrosuna dahil edilen golcü isim, forma giyemeden Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.

Vincenzo Montella'nın verdiği bu karar ise futbolseverler tarafından tartışılmıştı.

Oğuz Aydın da ilk kez oynadı

Öte yandan Alanyaspor'da oynayan Oğuz Aydın da İtalya karşısında ilk kez A milli formayı giydi.

Oğuz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46'ncı dakikada yerini Abdulkadir Ömür'e bıraktı.