Semih Kılıçsoy, Vincenzo Montella'dan haber bekliyor Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, milli forma için gün sayıyor. Genç futbolcunun Macaristan ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda olması bekleniyor.

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28 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 29 puan gerisinde 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta bu sezonun en büyük kazancı genç golcü Semih Kılıçsoy oldu.

Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başaran Semih Kılıçsoy Avrupa takımları tarafından takip edilirken, EURO 2024 yolundaki A Milli Takım'ın kadrosuna davet alması bekleniyor.

Montella, bilgi alıyor

TRT Spor'un haberine göre; genç hücumcu için A Milli Takım kapıları da açılıyor.

Vincenzo Montella’nın Fernando Santos ve Samet Aybaba ile sürekli iletişim halinde olduğu ve Semih Kılıçsoy ile ilgili bilgi aldığı ifade edildi.

Hazırlık maçlarının kadrosuna alacak

İtalyan teknik adamın, 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna genç futbolcuyu da çağıracağı öğrenildi.

Montella’nın Semih Kılıçsoy’u özellikle santrfor bölgesinde değerlendirmek istediği gelen haberler arasında.

Bu sezon 10 gol attı

Beşiktaş'ta bu sezon 10 kez gol sevinci yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, formuyla göze çarpıyor.

Ligdeki son 11 karşılaşmada 9 kez fileleri sarsıp, 2'de asist yapan Semih, 11 gole direkt katkı sağladı.