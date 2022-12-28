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    Senegal'de Aliou Cisse görevine devam ediyor

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Senghor, Aliou Cisse'nin 2024'e kadar takımın başında olacağını duyurdu.
    • 28.12.2022 - 18:00
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    Senegal'de Aliou Cisse görevine devam ediyor

    5 Mart 2015'ten bu yana Senegal Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yürüten Aliou Cisse göreve devam ediyor.

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Augustin Senghor, Portekiz basınından Record'a yaptığı açıklamada sözleşmenin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.

    Uluslar Kupası'nda takımın başında olacak

    Aliou Cisse, Senegal Milli Takımı ile 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. 46 yaşındaki teknik adam milli takım ile 83 maça çıktı.

    Senegal de Aliou Cisse görevine devam ediyor #1

    İngiltere'ye elenmişlerdi

    Bu maçlarda 53 galibiyet, 18 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Aliou Cisse, Senegal ile 2022 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere'ye 3-0 kaybederek organizasyona veda etmişti.

    Senegal de Aliou Cisse görevine devam ediyor #2


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