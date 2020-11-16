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    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı

    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı ile birlikte 31’i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. kez Türkiye'yi temsil etti.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 05:52
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 06:52
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    Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Rusya’yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

    100 MİLLİ KARŞILAŞMASINA ÇIKTI

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş için bu maçın yeri ayrı oldu. Güneş, bu mücadele ile birlikte 31'i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. milli karşılaşmasına çıktı.

    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı #1

    GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ

    Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 49 resmi maçın 28'İni kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.

    Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.

    ŞENOL GÜNEŞ İLE 20 ÖZEL MAÇ

    A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.

    Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı #2

    A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

    Tarih              Yer         Organizasyon    Rakip     Sonuç

    11.11.2020    İstanbul     Özel    Hırvatistan    3-3

    14.10.2020   İstanbul    UEFA Uluslar Ligi   Sırbistan   2-2

    11.10.2020   Moskova    UEFA Uluslar Ligi    Rusya    1-1

    07.10.2020    Köln       Özel       Almanya       3-3

    06.09.2020    Belgrad UEFA Uluslar Ligi      Sırbistan              0-0

    03.09.2020    Sivas      UEFA Uluslar Ligi     Macaristan         0-1

    17.11.2019   Andorra   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Andorra      2-0

    14.11.2019    İstanbul   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İzlanda 0-0

    14.10.2019   Paris      Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Fransa  1-1

    11.10.2019   İstanbul   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Arnavutluk         1-0

    10.19.2019   Kişinev  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Moldova   4-0

    07.09.2019  İstanbul   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Andorra    1-0

    11.06.2019    Reykjavik    Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İzlanda 1-2

    08.06.2019    Konya  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Fransa  2-0

    02.06.2019    Antalya    Özel   Özbekistan    2-0

    30.05.2019   Antalya   Özel    Yunanistan    2-1

    25.03.2019   Eskişehir    Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Moldova    4-0

    22.03.2019   İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Arnavutluk         2-0

    18.02.2004  Adana   Özel       Danimarka  0-1

    19.11.2003  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Letonya  2-2

    15.11.2003 Riga   Avrupa Şampiyonası Elemeleri    Letonya      0-1

    11.10.2003  İstanbul   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere   0-0

    09.09.2003  Dublin   Özel   İrlanda Cumhuriyeti       2-2

    06.09.2003   Vaduz   Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Liechtenstein   3-0

    20.08.2003  Ankara Özel   Moldova        2-0

    28.06.2003  St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası    Kolombiya      2-1

    26.06.2003  Paris    FIFA Konfederasyon Kupası   Fransa  2-3

    23.06.2003  St.Etienne  FIFA Konfederasyon Kupası   Brezilya       2-2

    21.06.2003    Paris   FIFA Konfederasyon Kupası   Kamerun      0-1

    19.06.2003  St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası   ABD       2-1

    11.06.2003  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Kuzey Makedonya     3-2

    07.06.2003  Bratislava  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Slovakya    1-0

    30.04.2003   Teplice Özel  Çekya   0-4

    02.04.2003  Sunderland    Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere   0-2

    12.02.2003   İzmir      Özel    Ukrayna     0-0

    20.11.2002   Pescara     Özel    İtalya     1-1

    16.10.2002  İstanbul     Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Liechtenstein    5-0

    12.10.2002   Üsküp   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Kuzey Makedonya     2-1

    07.09.2002    İstanbul   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Slovakya       3-0

    21.08.2002       Trabzon     Özel       Gürcistan            3-0

    29.06.2002       Daegu   Dünya Kupası Finalleri   Güney Kore       3-2

    26.06.2002       Saitama   Dünya Kupası Finalleri   Brezilya                0-1

    22.06.2002       Osaka   Dünya Kupası Finalleri   Senegal               1-0

    18.06.2002       Miyagi  Dünya Kupası Finalleri   Japonya               1-0

    13.06.2002       Seul       Dünya Kupası Finalleri   Çin         3-0

    09.06.2002       Incheon     Dünya Kupası Finalleri   Kosta Rika           1-1

    03.06.2002      Ulsan    Dünya Kupası Finalleri   Brezilya                1-2

    23.05.2002       Hong Kong       Özel       Güney Afrika     0-2

    17.04.2002        Kerkrade        Özel       Şili          2-0

    26.03.2002       Bochum            Özel       Güney Kore       0-0

    12.02.2002        Breda    Özel       Ekvador        0-1

    14.11.2001     İstanbul      Dünya Kupası Elemeleri     Avusturya       5-0

    10.11.2001    Viyana  Dünya Kupası Elemeleri       Avusturya           1-0

    06.10.2001      Kişinev Dünya Kupası Elemeleri       Moldova             3-0

    05.09.2001       İstanbul               Dünya Kupası Elemeleri               İsveç     1-2

    01.09.2001     Bratislava      Dünya Kupası Elemeleri       Slovakya         1-0

    15.08.2001       Oslo       Özel       Norveç 1-1

    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı #3

    06.06.2001      Bursa    Dünya Kupası Elemeleri    Kuzey Makedonya      3-3

    02.06.2001     İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri     Azerbaycan        3-0

    25.04.2001    Gaziantep     Özel    Arnavutluk         0-2

    28.03.2001  Üsküp   Dünya Kupası Elemeleri    Kuzey Makedonya         2-1

    24.03.2001   İstanbul    Dünya Kupası Elemeleri    Slovakya    1-1

    28.02.2001      Amsterdam Özel       Hollanda      0-0

    15.11.2000      İstanbul       Özel       Fransa  0-4

    11.10.2000      Bakü      Dünya Kupası Elemeleri     Azerbaycan        1-0

    07.10.2000      Göteborg    Dünya Kupası Elemeleri    İsveç     1-1

    02.09.2000     İstanbul      Dünya Kupası Elemeleri        Moldova     2-0

    16.08.2000          Saraybosna        Özel       Bosna Hersek    0-2

    Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı #4

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