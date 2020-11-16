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Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı

Şenol Güneş, A Milli Takım ile 100. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı ile birlikte 31’i futbolculuğu döneminde olmak üzere 100. kez Türkiye'yi temsil etti.