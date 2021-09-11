Şenol Güneş ayrılık sonrası konuştu

Milli Takım'da görevden alınan Şenol Güneş, ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

A Milli Takım'da EURO 2020'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in eleştirilmesine sebep olmuştu. Turnuvanın ardınan Dünya Kupası Elemelerinde oynanan futbol ve alınan kötü sonuçlar da eleştirilerin dozunu artırdı.

Hollanda'ya 6-1 keybedilen maçın ardından ipler kopma noktasına geldi. Şenol Güneş'le TFF Başkanı Nihat Özdemir bir toplantı gerçekleştirdi ve ertesi gün Güneş'le yolların ayrılması kararı alındı.

Ayrılma kararının ardınan Güneş ilk kez konuştu.

"NAMUSUMUZLA GELDİK, NAMUSUMUZLA GİDİYORUZ"

Güneş açıklamalarında, "Dün ne dediysem bugün de o. Dünkü görüşmede kalsın dediler. Bugün de ‘Git’ dediler. Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güneş, yabancı kuralı konusunda, “Yabancı futbolcu konusunda Başkan’la (Nihat Özdemir) fikirlerimiz farklı. Dedim ki; ‘11 yabancıyla başlayalım, 5 yıllık plan yapalım 7’ye kadar indirelim. Bu arada 19 yaş grubunda da altyapıda mecburen gelişme olacak ve bu zaman sonunda havuzumuzda Türk oyuncu sayısı çoğalsın. Eğer oyuncu sayımız fazlaysa yabancıyı bırak.’ Şu anda bıraktığımız yabancılar ne oluyor, hem idari hem ekonomik hem de teknik olarak kulüpler batıyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM 2002 YILINDAN BİLE ALACAĞIM VAR"

Güneş, tazminat tartışmasıyla ilgili olaraksa şunları söyledi:

En Sinirlendiğim konu: “Maalesef beni buradan vurmaya çalışıyorlar, ben de işte buna çok sinirleniyorum. Bunu Sadri bey (Şener) çıkardı, Trabzon’da onunla da konuştum. Dedim; ‘Sana borcum var mı?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar.

Hep diyorum kolayı var benim mukavelem var, ne aldığım belli, şartlar belli. Daha önce de yaşadım ben bunları. Eğer böyle bakacaksak benim 2002 yılındaki federasyondan bile alacağım var. Benim birçok kulüpte alacaklarım var. Beni bilenlerin bunları özellikle konuşmasına kızıyorum. Bilerek bunları yazmak haksızlık. Gazetecilerden biri diyor ki; 15 milyon lira, diğeri diyor ki 30 milyon lira, bir öteki diyor 52 milyon lira.. Kardeşim nereden çıkardın bunu? Varsa ve bilmiyorsan da sorarsın oraya. Tazminat dediğin şey yazılan bir şeydir.





"BEN FUTBOLUN DERİN SORUNLARINI KONUŞUYORUM"

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuşan Güneş, başarısızlıkla ilgili, “Ben futbolun bu derin sorunlarını konuşunca adam diyor ki; ‘mazeret uyduruyorsun.’ Hayır ben zaten başarısızlığı kabul ediyorum eldeki kadroyla. Ama ben bu kadroyla Hollanda ve Norveç’i yendiğimde demedim ki çok iyi iş yaptım... O gün de demedim, bugün de demiyorum. O gün de, bugün de neyi eksik yaptığımı yaşıyorum, söylüyorum” dedi.