Şenol Güneş: Benden sonra Dünya Kupası'na gidilmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldığı Uluslararası Ekonomi Forumu'nda birçok soruya yanıt verdi. Kendisine yönelik eleştirileri de cevaplayan Güneş imalı sözler söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

Yaşamını yitiren Arjantinli efsane Maradona'yı da değerlendiren Güneş, "70'li yılların başında televizyon yoktu evlerde. Ortak alanda televizyon izliyorduk. Maradona dünya çapında futbolcu oldu. Biz futbolcu oluyorsak bu tip markalarla oluyor. Bunlar bizi futbolcu yapıyor. Büyümek ve marka olmak kolay değil" dedi.

"BENDEN SONRA DÜNYA KUPASI'NA GİDİLDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Güneş, kendisine yapılan eleştirilere bir kez daha tepki gösterirken, "Bugünün şartları değişti. Yoklukla bugüne gelen bir Maradona markası var. Yoklukta bir Dünya Kupası geçirdik. Tesadüf diyorlar. 2002'de Dünya Kupası'na katıldık. Benden sonra Dünya Kupası'na gittiklerini hatırlamıyorum. 2002'de öyle ağır eleştiriler vardı ki. Oyuncular "Biz bunlara cevap vereceğiz" dediler. Kime ne söyleyeceksin?" ifadelerini kullandı.