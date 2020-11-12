Şenol Güneş: Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı

Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş; yenen gollerde hata, atılan gollerde de beceri olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Macaristan maçları öncesi Hırvatistan ile Beşiktaş Park’ta hazırlık maçı yaptı.

Bol gollü geçen karşılaşmada, Hırvatistan ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"HATALAR VE BECERİLER VARDI"

Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

“Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi bir maç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerdeki hatalar var, attığımız gollerde beceriler var. Rakip de ikinci bölgede aldığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Kenardan aldığı toplarla da kontraya giden bir ekipti. İkinci ve üçüncü gollerde bu şekilde yedik."





"SLOVENYALI HAKEMLER BÖYLE YAPIYOR"

"İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum elle atıldı. Slovenyalı hakemler böyle yapıyor. Rusya maçında da elle oynanan bir pozisyondan sonra gol yedik hakem de Slovenyalıydı. Orkun ve Mert Çetin sakatlandı, bu nedenle değişti. Cenk yoruldu. Cengiz’i biraz fazla oyunda tuttuk. Tendonuna bastı rakip ama ciddi bir durum yok. Mert’in durumuna bakacağız. Cenk’in durumu bizi sevindirdi. Ne oynayacağı önemliydi ve 60-65 dakika iyi çalıştı. Cengiz de iyiydi. İyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum."