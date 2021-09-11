Şenol Güneş: Bu kafayla anca üçkağıtçı bulursun

Milli Takım'dan ayrılan Şenol Güneş yaptığı açıklamalarda TFF'ye yüklendi.

Milli Takım'da alınan kötü sonuçlar ve gittiğimiz son turnuva EURO 2020'den puansız ayrılmamız Şenol Güneş'i eleştirilerin odağı haline getirmişti.

Son olarak Dünya Kupası Elemeleri'nde de Hollanda'ya 6-1 yenilmemiz, Güneş'in Milli Takım'dan gitmesine sebep oldu.

Şenol Güneş'in Milli Takım'dan gönderilmesinin ardından tecrübeli teknik adam Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'e konuştu.

Özkök'ün sorularını yanıtlayan Güneş çarpıcı açıkalamalarda bulundu.

"BU KAFAYLA ÜÇKAĞITÇI BULURSUN"

Özkök'ün, "Bu psikoloji böyle devam ederse ileride teknik direktörde bulunamaz" sözüne cevaben Güneş, "Bulursun ama üç kağıtçı bulursun. Benim işim kolay. Kişiliğim böyle olmasa, düzgün biri olmasam bu saygıyı görmesem, ‘Kovarsanız kovun bana ne’ desem ne olacak, ya da ‘Eyvallah, ben başka yere gittim’ desem.

Kulüp buluyorsun ama kendini yenilemiyorsun. Ben 50 küsür senedir ayaktaysam birinin torpiliyle mi geldim? Bedel ödemeden olmuyor.” ifadelerini kullandı.

"BENDEN SONRA GELEN GARANTİ DÜZELTECEKSE HEMEN BIRAKAYIM"

Güneş açıklamasının devamında, "Doğrusu 6-1’lik mağlubiyet benim de kesinlikle sindirebileceğim bir şey değil. Oyuncularla da konuştum, bunu düzeltebilecek olan yine biziz. Benden sonra gelen de düzeltebilir, bana garanti versinler ben hemen bırakayım. Ben de size yardımcı olayım.

Ben sıradan bir antenör değilim. Burada kalayım da biraz daha değerim artsın peşinde değilim. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu milli takımın düşünce yapısı genel kültürden futbol kültürüne geçemezse bunu yapamayacağız." ifadelerini kullandı.