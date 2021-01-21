Şenol Güneş: Bugün devleti aradan çıkarırsak bir şey kalmaz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular, teknik direktör ve otobüs şoförünün anıldığı ''Son Deplasman'' programı, Samsun Büyükşehir Belediyesi TV (SBBTV) tarafından YouTube üzerinden canlı olarak yapıldı. Erdoğan Arıkan'ın moderatörlük yaptığı programa canlı olarak bağlanan Şenol Güneş, Türk futbolu ve süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Her zaman gündemde olan yabancı oyuncu sayısına da değinen Şenol Güneş, "Türk futbolu ile ilgili düşüncemiz var. Ben Milli Takım antrenörü olduğumdan bazı şeyleri söyleyince kulüpçülük anlayışında biraz tartışmaya ortamına giriyorum. Bunları daha sonra değerlendireceğim. Kulüp yapıları, altyapılar, yabancı oyuncu konusu, üretim, yarışma ve rezerv lig gibi birçok konu var. Kulübün yapısı ile federasyon arasındaki bağda sıkıntı var. Biz sadece yabancı oyuncu sayısını konuşuyoruz. Bir 11, 14, 16. Bu çok dalgalanma oluyor. Bunun da en doğrusu ekonomik olarak, üretim olarak ne olması gerektiğini hepimiz ortaya koyacağız. Sadece benim dememle değil. Bu konuda epey bir hazırlık yaptık.





"BEN YABANCI ALMAYIN DEMİYORUM

Demegoji yapanlar var. O şekilde provoke edip, kullananlar var. Benim için şu anda yabancı oyuncu serbest olsa hiç umurumda değil. Çünkü benim kadrom zaten beni 5 sene taşır. Yeni oyuncuların üretilmesi şart. Şu anda ekonomik olarak bazı kulüpler mecburiyetten genç oyuncuları oynatıyor. O, onların lehine. Ben demiyorum ki, 'yabancı almayın.' Yabancı da alın ama şuna benzer, 'Sizin paranız çok, 10 tane tişört alıyorsunuz 1 tanesini giyiyorsunuz.' Paranız azsa o tişörtü alırken, bakarsınız, incelersiniz. 50-10 TL vermiyorsunuz, 3-5 milyon veriyorsunuz. Kulüplerimizin hepsi borçta. Bugün borcu olmayan kulüp yok maalesef. O yüzden hem ekonomisini düzeltecek, ekonomik teknik yapısını ve idari yapısını oluşturacak ama onları da düşünecek bir yapı. Bugün devleti çıkarın aradan bir şey yok. Bazı başkanlar veriyor. Ama onların da vermesine gerek kalmasın, lazım olduğu zaman kullansın. Yoksa parayı ver, kulüp borçlansın, başkanın da parası gitsin. Şimdi Şampiyonlar Ligine gitseniz, UEFA'ya gitseniz ne olacak? Başarı alsanız da harcanan para gelmeyecek. Rakamlar yükseliyor ve o para geri gelmiyor." şeklinde konuştu..