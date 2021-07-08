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    Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum

    Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum

    Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş Emre Belözoğlu'yla ilgili, "Görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 13:34
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    A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş ve Milli Takım ciddi eleştiriler almıştı.

    Güneş'e basın toplantısında Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olup olmayacağı sorusu da soruldu.

    "EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜYORUM"

    Güneş yanıtında, "Emre Belözoğlu ile görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum

    Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum İZLE

    Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum #1

    Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum #2

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