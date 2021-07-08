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Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum

Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüşüyorum

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş Emre Belözoğlu'yla ilgili, "Görüşüyorum, değişim olacak. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor." ifadelerini kullandı.