Şenol Güneş: Ercan Kara'yı elimizden kaçırdık

Şenol Güneş, Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara ve Yusuf Demir hakkında açıklama yaptı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara ve Yusuf Demir'le ilgili konuştu.

Ay-yıldızlı takımın patronu,"Cenk Tosun'la ilgili üzüntümüz var. Sakatlıklar geçirdi. Sonrasında gelip Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek için önemli goller attı. Burak'la beraber veya Burak'sız çok iyi işler yapıyordu. Bu 2'liyle beraber tamamlayıcı olarak üçüncü forvet Kenan Karaman ve dördüncü isim de Enes Ünal'dı. Şu anda bunlardan 3'ü duruyor." dedi.





"ERCAN KARA'YI İZLEMEYE GİDEMEDİM"

Fanatik'e konuşan Şenol Güneş, "Avrupa'da birkaç tane oyuncu var. Ercan Kara'yı elimizden kaçırdık. Pandemiden dolayı onu izlemeye gidemedim. Yusuf Demir ve Ercan Kara vardı Avusturya'da. Ercan'ı canlı izlemedim ama görüntülerine baktığımda kadromuz için uygun olabileceğini düşündüm. Serdar Dursun var, o daha yaşlı 29 yaşında. O da ikinci ligde." ifadelerini kullandı.