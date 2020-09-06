Şenol Güneş, Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takım kampının ardından Ferdi Kadıoğlu ile bir araya gelerek Türkiye'yi seçme konusunda teklifini yinelecek.

Fenerbahçe'de sezon başında gösterdiği performansla ilk 11'de kendisine yer bulan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 takımında da göz dolduran futboluyla beğeni almaya devam ediyor.

ŞENOL GÜNEŞ, FERDİ İLE GÖRÜŞECEK

Tecrübeli teknik adam, Hollanda doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye'nin Sırbistan ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.

Genç yıldız adayı, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.