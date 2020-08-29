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    Şenol Güneş: Ferdi'nin tereddütleri var

    Şenol Güneş: Ferdi'nin tereddütleri var

    Şenol Güneş, Ferdi Kadıoğlu'nu A Milli Takım'a davet ettiğini ancak genç futbolcunun henüz kendisine cevap vermediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 18:05
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 18:05
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    Şenol Güneş: Ferdi'nin tereddütleri var

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a konuk oldu.

    Güneş, Hollanda, Türkiye ve Kanada milli takımları arasında bir tercih yapması beklenen Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.

    "TEREDDÜTLERİ VAR"

    Tecrübeli teknik adam, "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, nerede oynayacağım, nasıl yapacağım diye. Konuşabilir, ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım, bu maçta ihtiyaç da olabilirdi." dedi.

    Şenol Güneş: Ferdi'nin tereddütleri var - İZLE

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