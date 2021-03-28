A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç'e karşı alınan farklı galibiyetten gurur duyduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti ve Dünya Kupası'nda olmayı çok istediklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'e karşı 3-0'lık galibiyet alarak turnuvadaki başarılı çıkışını sürdürdü.

"GÜÇLÜ NORVEÇ'E KARŞI HER ŞEYİ DOĞRU YAPTIK"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi.

Şenol Güneş: Gurur duyuyorum-Video

"RAKİBİN ZAAFLARINDAN İYİ FAYDALANDIK"

"Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti.

"LETONYA MAÇI DA GARANTİ DEĞİL"

Güneş, Letonya'ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası'nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."





"DAHA İYİ OLMAMIZ LAZIM"

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.

"OZAN'A DAHA YENİ BAŞLIYORSUN DEDİM"

Güneş, karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan'ı oyundan alırken kendisine "Daha yeni başlıyorsun" dediğini basın mensuplarıyla paylaşarak, "Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu olan Ozan'ın daha da kendini geliştireceğine inandığını" ifade etti.