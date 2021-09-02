Şenol Güneş: Hep birlikte kaybettik

Milli Takım'ın Karadağ'la berabere kalmasının ardınan Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golüyle 2-0 öne geçtik ancak ilk yarının sonunda ve maçın son dakikasında yediğimiz gollerle maç 2-2 sona erdi.

Maçın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş açıklamlarında, “Oyun üstünlüğü, skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarıyı farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. İkinci yarı yine oyunun kontrolü bizdeydi ama sonrasında düşüşler başladı.

Oyun, pozisyon üstünlüğümüzle yine bizim gol atmamız gerekiyordu. Futbolun talihsiz tarafını yaşayan bir takım olduk. Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici.





“HEP BİRLİKTE KAYBETTİK”

Bizim barajlarımız bellidir. Yediğimiz ilk golde o oldu bu oldu, bunlar hep konuşulabilir ama bunları birine yüklemeyi doğru bulmam. Hep birlikte kaybettik.

Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü.

Kenan çok koştu, gayet de tempolu ve iyiydi. Son anlarında düşüşü oldu, o da gayet normal. Genel olarak bütün oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi.” ifadelerini kullandı.