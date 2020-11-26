Şenol Güneş: Herkes TL olarak maaş almalı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan yenilgisi sonrası yapılan maaş eleştirilerine tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Ekonomi Forumu'nda soruları yanıtladı.

Macaristan yenilgisi ve Uluslar C Ligi'ne düşülmesinin ardından kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Şenol Güneş, "Maaş konusu çok konuşuluyor. Geriye dönüp baktığımda nerden geldiğimi bildiğim için nereye gittiğimi de bilirim. Sadece bana değil, aynı zamanda yöneticilere ve başkana da söylendi. Sanki burada para kaçırılıyor. Algı o kadar boyutunu aştı ki, söyleyenler bile konunun ne olduğunun farkında değiller." dedi.

"HERKES TL OLARAK MAAŞ ALSIN"

Aldığı parayla ilgili gerekli açıklamayı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığını kaydeden Güneş, "Fransa'yı yendiğimiz zaman Deschamp'tan daha mı fazla para almalıydım? Ben diyorum ki herkes TL olarak maaş alsın. Ben her şeye rağmen bir gazeteciden şikayetçi olmam. Haddim de değildir ama bana yalan haber söyleyerek, beni ekonomiyle vurmak istemesi milli takım teknik direktörüne, bütün antrenörlere hakarettir." ifadelerini kullandı.

"EURO DEĞİL TL"

Konu hakkında konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz." şeklinde konuştu.

Yıllık 3.2 milyon euro kazandığı iddia edilen Güneş'in, TL olarak ne kadar maaş aldığı ise açıklanmadı.