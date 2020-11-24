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    Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman'ı ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 15:53
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    Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti

    Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini unutmadı.

    24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yurdanur Uzman'ı ziyaret eden Güneş, eski öğretmenine çiçek hediye etti.

    ESKİ BİR ÖĞRETMEN

    Bilindiği gibi 68 yaşındaki teknik adam, bir dönem Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapmıştı.

    Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti #1

    Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti #2

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