Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti

Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Yurdanur Uzman'ı ziyaret etti.

Şenol Güneş, ilkokul öğretmenini unutmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yurdanur Uzman'ı ziyaret eden Güneş, eski öğretmenine çiçek hediye etti.

ESKİ BİR ÖĞRETMEN

Bilindiği gibi 68 yaşındaki teknik adam, bir dönem Sosyal Bilgiler öğretmenliği yapmıştı.