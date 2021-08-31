Şenol Güneş: İngiltere'deki oyuncularımız oynayamayacak

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ ile oynanılacak maç öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karadağ maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

"BİRLİKTE ÇOK İŞ BAŞARDIK"

"Oynayacağımız üç maç sonrasında Eylül ayını lider olarak bitirmek istiyoruz. Taraftarla tek vücut olup maçı kazanmayı hedefliyoruz. Birlikte çok iş başardık yine öyle olacak."





"4 FUTBOLCU YARIN ARAMIZDA OLMAYACAK"

"Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'den gelemedi. ve Halil Akbunar sakat ve yarın akşam aramızda olmayacak."

"AKILLI VE SABIRLI OYNAMAMIZ LAZIM"

"Eğer Dünya Kupası'na katılabilirsek, bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fizik gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım."





"OZAN KABAK İÇİN SCHALKE'YE BAŞVURDUK"

"Pandemi nedeniyle sıkıntılar var ama ayrımcılıklar da var. Ozan Kabak için Schalke'ye başvurduk. Norwich de başka hesap yapıyor. Gelen oyuncularla en iyisini yapacağız. Yurt dışındaki oyuncularımı 15 gün önce çağırdım. Onları bu maça da bekliyordum ama olmadı. Gönderdiğimiz yazı diğer maçlar için de geçerli. Diğer maçlar için ne olacak bilmiyorum."

"DORUKHAN HALA TOPARLAYAMADI"

"Dorukhan sevdiğim ve beğendiğim bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası kadrosuna aldığımda beklentim büyüktü ama hala toparlayamadı. Transfer olmak her oyuncuyu etkiler ama zamanlamasını ve yerini iyi bilmek lazım."





"OZAN KABAK İÇİN BAŞVURDUK"

"Ozan Kabak'ı milli takıma çağırmak için Schalke'ye başvurduk. Son gün transfer olunca bizim oyuncumuz değil dediler. O çocuk 'Ben milli takıma gidiyorum.' diye rest çekse belki kulübü ceza verecek ve futbol hayatı bitecek."

"MERT MÜLDÜR 11'DE GİBİ"

"Yarın akşam oynanacak Karadağ maçının ilk 11'ini açıklayamam fakat Mert Müldür oynayacak gibi görünüyor. Alpaslan hem sağ bek hem stoper olarak oynayabiliyor. Randers maçında canlı izledim kendisini beğendim."





"SALİH UÇAN YETENEKLİ BİR OYUNCU"

"Salih Uçan yetenekli bir oyuncu. Berat, Ferdi... Bu isimler soruluyor. Çağrılmayan ama düşündüğümüz isimler bunlar. Salih'in ufak bir sakatlığı var, durumuna bakacağız."

"Yardımcı hoca olarak düşünmüştüm. Teklif yaptım ama olmadı. Onun yerine başka birini de alabilirdim ama almadım. Bekledim, bu dönemi böyle geçireceğim. Bana biraz daha fazla yük binsin."