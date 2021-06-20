Şenol Güneş istifa sorusu soran muhabiri tersledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında kendisine yönelik "İstifa edecek misiniz" sorusunu soran muhabire sert cevap verdi.

EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSTİFA SORUSUNA KIZDI

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş, "Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir, onu siz daha iyi takdir edersiniz." dedi.

Milli Takımımız 3 maçta 0 puan ve eksi 7 averajla tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı.

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap - İZLE