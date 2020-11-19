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    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık

    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan yenilgisi sonrası, oyun kalitesini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
    • AA
    • 19.11.2020 - 01:41
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    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında A Milli Futbol Takım, Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

    Teknik direktör Şenol Güneş, beklentilerinin altında bir mücadele sergilediklerini söyledi.

    "İYİ OYUNCULAR, ZAMAN ZAMAN KÖTÜ OYNAYABİLİR"

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Güneş, grubu son sırada tamamlayarak C Ligi'ne düştükleri için üzgün olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık #1

    "Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Bu takımı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır."

    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık #2

    "OYUN KARAKTERİMİZ VE KALİTEMİZ, SAHADA DEĞİLDİ"

    Deneyimli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise, "Oyuna iyi başlamadık. İstediğimiz pozisyonları bulamadık. İkinci yarıda daha hızlı bir oyun düşündük ama rakibin savunma anlayışını aşacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi. Rakip daha çok istedi. Oyun karakterimiz ve kalitemiz sahada değildi. Macaristan 0-0'a razıyken, 2 gol buldu. Biz de isteğimize rağmen gol bulamadık." şeklinde konuştu.

    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık #3

    Şenol Güneş: Kalitemizi sahaya yansıtamadık #4

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