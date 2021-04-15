Şenol Güneş: Milli Takım prim alsa ne olur

Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, verdiği bir röportajda, Milli Takım'ın aldığı primlerle ilgili konuştu.

Milli Takım’da Euro 2020 öncesinde muhteşem bir hava yakalandı. Uzun yıllardır iyi futbol sergileyemeyen A Milli Takım, oynadığı futbolla herkesi heyecanlandırdı.

Oynanan güzel futbolun mimarlarından Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Verdiği röportajda Milli Takım’daki prim tartışmalarını yanıtladı.

“YALAN ÜZERİNE KONUŞULMAZ”

Güneş açıklamalarında, "Yalan üzerine konuşulmaz. Olmayan bir şeyi, kötü düşünen birinin sözleri üzerine konuşursak hataya düşeriz. Birisi bir kuyuya bir taş attı, ben kuyuya girip o taşı çıkarır, bir daha yanlış yaptığını söylerim. Bu bana zaman kaybettirebilir, enerji kaybettirebilir." dedi.

“MİLLİ TAKIM PRİM ALSA NE OLUR YA!”

Sabah'a verdiği röportajda Güneş, "Biz bu katılım ile zaten para kazandırıyoruz. Döviz geliyor, tanıtıma katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Hırsızlık varsa onu koyarsın. Bunlar gündem olacaksa burayı kapatalım o zaman. Haksızlık yapıyorlar takıma. 'Aman prim almasın', alsa ne olur ya!" ifadelerini kullandı.