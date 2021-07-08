Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında, "€3.2M alıyor diyorlar. Yahu Türkiye'de EURO ile maaş alan var mı? Ben almıyorum. Söylemek zorunda mıyım?" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maddi konulara değinen Güneş, oyuncuların ücret almadığını belirtti.

Güneş açıklamalarında, "Maddi konularla ilgili, hepinizin bildiği gibi turnuvaya katıldık ama kimse para falan almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Bu, benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim.

"ALDIĞIM MAAŞI SÖYLEMEK ZORUNDA MIYIM"

€3.2M alıyor diyorlar. Yahu Türkiye'de EURO ile maaş alan var mı? Ben almıyorum. Söylüyorum. Hala aynı yalanı yazıyorsunuz. Bana hırsızsın diyor. Ben sana rakamı söylemek zorunda mıyım?" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Ne kadar aldığımı söylemek zorunda değilim VİDEO