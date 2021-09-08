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    Şenol Güneş: Sorumluluk benim

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim

    Hollanda'da 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, "Sorumluluk benim, var olan şeytani düzeni iyi sonuçlarla bozacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 00:46
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 01:06
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    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 gibi ağır bir skorla kaybeden A Milli Takım'da  teknik direktör Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada kötü bir gece geçirdiklerini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ancak var olan şeytani bir düzen olduğunu ve bu düzeni iyi sonuçlar alarak bozacaklarını söyledi.

    Şenol Güneş'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

    "SEÇİMLERİMİZ YANLIŞ OLDU"

    "Kötü bir gece oldu. Hem skor açısından hem de oyun açısından. Farklı bir skordan sonra 'şu şöyle olsaydı' demek doğru değil, seçimlerimiz yanlış oldu. Oyuncularımız değerli oyuncular, daha büyük başarılar yakalama şansları olduğunu düşünüyorum."

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim İZLE

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim #1

    "ŞANSIMIZ HALA VAR"

    "Dünya Kupası'na gitme şansımız hala var. Lider olarak devam etmemiz gerekiyordu ve o yüzden çok üzgünüm. Taraftarın hakkımda söylediklerini, kamuoyunda yazılanları saygıyla karşılıyorum. Bunun sorumlusu benim."

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim #2

    "SORUMLUSU BENİM"

    "15-16 puan yapmamız gerekirken 11 puandayız, üzgünüz. Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Duyguların dışarıya vurulmasını normal karşıladım ama bu oyuncuları yaralayanlar yanlış yaparlar."

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim #3

    "İYİ SONUÇLARLA BU ŞEYTANİ DÜZENİ BOZABİLİRİM"

    "Ben durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Başarısızlık neyse onu da söylerim. Doğru olan şeylerin bozulmasından yana değilim. Düzen ve şeytanlık karışmış, düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak bu şeytani düzeni bozabilirdim."

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim #4

    "OYUNCULARIMIN BENİ KORUMASINA GEREK YOK"

    "Ülkem için takım için en doğru olanı yapacağımı biliyorum. Oyuncularımın beni korumasına gerek yok, ben onları korurum."

    Şenol Güneş: Sorumluluk benim #5

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