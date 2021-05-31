Şenol Güneş: Şu an istenilen seviyede değiliz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Tüm oyuncuları kutlayan Güneş, takımın istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Şenol Güneş, "Bugünkü maç için söylüyorum. Şu an istenilen seviyede değiliz. Ancak tüm oyuncuları kullanıyoruz. Önde baskıyı daha iyi yapmalıyız. Oyunun yönünü daha hızlı değiştirmeli ve daha az top kaybıyla oynamalıyız." ifadeleri kullandı.