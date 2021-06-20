Şenol Güneş: Türk milletinin beklentisine cevap veremedik

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Şenol Güneş konuştu.

A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-2 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendire Şenol Güneş "Üzgünüz. Bu turnuvayı uzun süredir bekliyorduk. Herkes milli takımın etrafında kenetlenmişti. Oyuncularımızı göstermek, iyi sonuçlar, iyi futbol bekliyorduk. Hayalimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık. Özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi. Bugün iyi başladık maça. Golleri kaçırdık. Geleni attılar. Bazen kötü gidince her şey aksi gider.





"BUGÜN İSTEĞİMİZ DAHA FAZLAYDI AMA YETMEDİ"

İlk yarı kötü oynamadık. İsviçre topa sahip olan bir takımdır rakibi kim olursa olsun. Topa biz sahiptik. Hatalarımız eksiklerimiz var. 2-1'den sonra atak bekliyorduk, olmadı, 3-1 kaybettik. Gruptan çıkmak isterken golü de bugün zor bulduk. Bu da büyük bir imtihan. Bu takım genç bir takım. Bir tecrübe yaşıyor, kabul etmek lazım. Bunları düzelteceklerdir. Gençlere, takıma güveniyorum. İnanıyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Ne söylesek yaralar, doğru da olmaz. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamamın verdiği eziklik de var. Zaman zaman doğru işleri de var ama yeterli olmadı. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe.





"BURADAN DERS ÇIKARACAKLAR"

Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum güveniyorum, Türkiye'de inansın güvensin. Buradan dersler çıkaracak çok daha iyi olacaklar, daha başarılı olacaklar." dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN BEKLENTİSİNE CEVAP VEREMEDİK, EZİLDİK"

Şenol Güneş açıklamalarına şöyle devam etti: "Futbolda maçlar geçmişte kalır. Geçmiş başarıları bugüne taşıyamayız. Geçmiş başarıların bir anlamı yok. Bugünü iyi yaşamak lazımdı. Grupta başarılı olduk ama burada eleştiri alıyoruz. Burada takılıp kalmamalıyız aynı şekilde. Geleceğe bakmalıyız. Başını eğmemek, güçlenmek gerekiyor. Bu turnuvada yeteneklerimizi gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik, altında ezildik. Oyuncular da kendi adlarına ellerinden geleni yapamadı."