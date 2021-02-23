Şenol Güneş: Ülkenin imajını üst çıtaya çıkardık

Mart ayında oynanacak Dünya Kupası eleme maçları öncesi açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hedeflerinin turnuvaya katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'a konuştu.

Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarıyla ülkenin imajını üst çıtaya çıkardıklarını söyledi.

Güneş'in sözleri şu şekilde:

"EN GÜÇLÜ RAKİPLERİMİZ HOLLANDA VE NORVEÇ"

"Mart ayında başlayacak müsabakalar ile Dünya Kupası'na katılmak için heyecanla bekliyoruz. En güçlü rakiplerimiz olarak Hollanda ve Norveç ile başlıyoruz. Biz bir iş yapıyoruz ama ülke adına yapıyoruz. Tepede biz iş yaparken, aşağıda da üretimin olmasından yanayım. Elimizdeki oyuncular başaracak ama gelecek nesillerin de önünü açmamız gerekiyor."





"ÜLKENİN İMAJINI ÜST ÇITAYA ÇIKARDIK"

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılım önemli. En üst organizasyonlarda olmak ülkenin ve futbolun tanıtımı için çok önemlidir. Mart ayında iki tane güçlü rakibimiz ile karşılaşacağız, hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. 2002'ye katılmıştık, başarı elde etmiştik. Bunlar güzel şeylerdi. Sportif başarı, ülke tanıtımı. Ülkenin imajını da üst çıtaya çıkardığımızı düşünüyorum."

"DÜNYA KUPASI DAHA ÖNEMLİ"

"Bundan 20-30-40-50 sene öncesine göre tesiste, eğitimde, uluslararası başarıda daha iyi durumdayız. Yeterli miyiz? Değiliz. Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi sunacağız ama Dünya Kupası daha önemli. 20 yıl geçmiş olacak. Buna katılmak istiyoruz, zorlukları da biliyoruz. FIFA sıralamasında 14. sırada olan Hollanda ve 44. sırada olan Norveç var. İkisi de yükselen değer."