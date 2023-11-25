Şenol Güneş'e sürpriz! Azerbaycan Milli Takımı teklif yaptı Beşiktaş'taki görevinden ayrılan deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'e sürpriz bir teklif geldi. Giovanni De Biasi'ye veda etmeye hazırlanan Azerbaycan Milli Takımı, Güneş'i teknik direktörlüğe getirmek istiyor.

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Bu sezona Beşiktaş ile başlayan daha sonra ise istenilen sonuçların gelmemesiyle Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde hedeften uzaklaşan Şenol Güneş, ikinci kez siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.

Teknik direktörlüğü yardımcısı Burak Yılmaz'a bırakan deneyimli çalıştırıcı, 6 Ekim tarihinden bu yana kulüp çalıştırmıyor.

1.5 aydır boşta olan 71 yaşındaki çalıştırıcıya yurt dışından sürpriz bir teklif geldi.

Biassi ile yollar ayrılıyor

2024 Avrupa Şampiyanası Elemeleri F Grubu'nda 8 maç sonunda 7 puan toplayan ve Almanya'daki turnuvaya katılım hakkı kazanamayan Azerbaycan Milli Takımı, alınan başarısız sonuçların ardından İtalyan çalıştırıcı Giovanni De Biassi'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Gündem Şenol Güneş

67 yaşındaki ismin sözleşmesini yenilemeyen Azerbaycan Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör için arayışlarına hızlı bir şekilde başladı.

Yetkililer yeni hocanın yerli ya da Türkiye'den biri isim olması için ortak görüşte birleşti. Bu doğrultuda ise gündeme Şenol Güneş geldi. Yakın zamanda Azerbaycan'dan Güneş'e resmi bir teklif geleceği öğrenildi.

Öte yandan Şenol Güneş'in ise henüz emekli olmayı düşünmediği ve yeniden bir takım çalıştırmayı düşündüğü belirtildi.

"2000'li yıllarda Azerbaycan'dan transfer teklifleri oldu"

Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile oynanan maç öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı: