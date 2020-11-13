Şenol Güneş'in Burak'sız oyun planı

Pazar günü Rusya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda Burak Yılmaz, cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in forvette Cenk Tosun'a şans vermesi bekleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Rusya ile kritik bir maça çıkacak A Milli Takımımız, hem B Ligi Grup 3'te bir alt lige düşmemek hem de zirve iddiasını sürdürmek için 3 puanı almaya çalışacak.

BURAK YILMAZ CEZALI

Hırvatistan karşılaşmasında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan teknik direktörümüz Şenol Güneş, Ruslar'a karşı ideale yakın bir ilk 11'i oynatmayı planlıyor. Ancak Uluslar Ligi'nde oynadığımız son Sırbistan mücadelesinde Burak Yılmaz kırmızı kart görerek, pazar günkü mücadele öncesi cezalı duruma düşmüştü.

CENK TOSUN 11'E

Hırvatlar önünde golünü atan Cenk Tosun, büyük ihtimalle yine hücum hattının en önünde sahne alacak. Hakan Çalhanoğlu'nun da Ruslar'a karşı sahada olması bekleniyor.

Savunmanın göbeğinde Mert Çetin-Ozan Kabak ikilisinin yerine Merih Demiral ile iyileşmesi durumunda Çağlar düşünülüyor. Ancak Çağlar olmazsa, Ozan Kabak yine sahne alabilir.

Beklerde sağda Zeki Çelik, solda da Caner Erkin yer alacak. Hırvatlar karşısında kalesinde 3 gol gören Uğurcan'ın yerine A Milliler'in 1 numarası Mert Günok'un, eldivenleri Rusya karşılaşmasında geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.