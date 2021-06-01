- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
Şenol Güneş'in doğum günü kutlandı
A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş'in doğum günü, milli kampta kesilen pasta ile kutlandı.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 15:52
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:56
A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün 69 yaşına girdi.
PASTA KESEREK KUTLANDI
EURO 2020 öncesi toplanılan kampta başarılı teknik direktörün doğum günü kutlanırken, futbolcular ve teknik heyet de kutlamada yer aldı.
Tebrikleri kabul eden deneyimli çalıştırıcı, doğum gününü pasta keserek kutladı.