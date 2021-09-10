Şenol Güneş'in son Milli Takım performansı

Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından deneyimli teknik adamın Milli Takım'daki ikinci dönemini sizler için inceledik.

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki kötü performansının ardından Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasıyla fatura Şenol Güneş'e kesildi ve hocayla yollar ayrıldı.

Güneş'in yerine birçok isim konuşulurken, koltuğa en yakın olan kişi ise Okan Buruk.

Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından Milli Takım'da ikinci döneminde çıktığı maçları ve alınan mağlubiyet ve galibiyetleri sizler için derledik.

32 MAÇTA 41 PUAN KAYIP

1 Haziran 2019 tarihinde milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile 32 maça çıktı.

Tecrübeli teknik adam bu 32 maçta 15 galibiyet alırken, 10 beraberlik elde etti. Şenol Hoca, bu çıktığı maçlarda da 7 mağlubiyet aldı.

EURO 2020'DE SIFIR ÇEKTİK

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na büyük umutlarla başlayan Milli Takım, ne yazık ki istediği sonuçları alamamış hatta turnuvanın en kötü takımı seçilmişti.

Şenol Güneş yönetiminde gruplarda 3 maç oynayan Milliler, ilk maçta İtalya'ya 3-0, ikinci maçta Galler'e 2-0 ve üçüncü maçta ise İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvadan puansız olarak elenmişti.

HOLLANDA MAĞLUBİYETİ SONU OLDU

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığımız son maçlarda da Güneş'in performansı hiç iç açıcı değildi.

Kendi evimizde oynadığımız Karadağ maçında öne geçtiğimiz halde son dakika golüyle maçı vermemiz Güneş'e eleştirileri iyice artırmıştı.

Cebelitarık maçında alınan galibiyet eleştirilerin az da olsa azalmasına sebep olsa da Hollanda'ya karşı alınan 6-1'lik mağlubiyet Güneş'in sonunu hazırladı.

Daha önce oynanan Letonya maçında da öne geçmemize rağmen kaybedilen 2 puan Şenol Güneş'i eleştirilerin hedefi yapmıştı.