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    Şenol Güneş'in tercihleri tartışma konusu oldu

    A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Rıdvan Yılmaz'ı çağırmayıp, La Liga'da hiç gol atamayan Enes Ünal'ı kadroya dahil etmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 15:11
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    Şenol Güneş'in tercihleri tartışma konusu oldu

    A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör Şenol Güneş'in bazı mevkilerde yaptığı seçimler tartışma konusu oldu.

    RIDVAN YILMAZ YOK

    Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'ın yükselen değeri Rıdvan Yılmaz'ı seçmemesi ve genç oyuncunun Ümit Milli Takım'a çağrılması sosyal medyada çok konuşuldu. Güneş, sol bek bölgesi için tercihini Umut Meraş ve Caner Erkin'den yana kullandı.

    Şenol Güneş in tercihleri tartışma konusu oldu #1

    GOL ATAMAYAN ENES ÇAĞRILDI

    Diğer taraftan La Liga'da çıktığı 19 maçta rakip fileleri hiç havalandıramayan Enes Ünal'ın çağrılması da futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

    SALİH UÇAN VE BERAT DA YOK

    Ayrıca bu sezon genellikle yedek bekleyen Dorukhan Toköz'ün alınıp Salih Uçan ve Berat Özdemir gibi formda oyuncuların düşünülmemesi de çok tartışıldı.

    Şenol Güneş in tercihleri tartışma konusu oldu #2

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