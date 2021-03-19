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- Şenol Güneş'in tercihleri tartışma konusu oldu
Şenol Güneş'in tercihleri tartışma konusu oldu
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 15:11
A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in bazı mevkilerde yaptığı seçimler tartışma konusu oldu.
RIDVAN YILMAZ YOK
Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'ın yükselen değeri Rıdvan Yılmaz'ı seçmemesi ve genç oyuncunun Ümit Milli Takım'a çağrılması sosyal medyada çok konuşuldu. Güneş, sol bek bölgesi için tercihini Umut Meraş ve Caner Erkin'den yana kullandı.
GOL ATAMAYAN ENES ÇAĞRILDI
Diğer taraftan La Liga'da çıktığı 19 maçta rakip fileleri hiç havalandıramayan Enes Ünal'ın çağrılması da futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
SALİH UÇAN VE BERAT DA YOK
Ayrıca bu sezon genellikle yedek bekleyen Dorukhan Toköz'ün alınıp Salih Uçan ve Berat Özdemir gibi formda oyuncuların düşünülmemesi de çok tartışıldı.