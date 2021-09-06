Euro
9.8477
-0.47%
Dolar
8.2959
-0.1%
Altın
487.2
-0.2%
Borsa
1.475
0.46%
Bitcoin
424.812
2.82%
EXEN Coin
25.21
1.04%
23ºC
İstanbul
Sağanak yağış 23 C
    Şenol Güneş'in zorlu kaleci tercihi

    Şenol Güneş'in zorlu kaleci tercihi

    Hollanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Takımımız'da kalede Uğurcan Çakır mı yoksa Alta Bayındır'ın mı olacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş'e göre Uğurcan bir adım önde gözüküyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cebelitarık karşısında alınan 3-0'lık galibiyete rağmen oynanan futbol, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca, dinlendirdiği futbolcuları Hollanda karşısında sahaya sürecek.

    UĞURCAN ÇAKIR BİR ADIM ÖNDE

    Karadağ maçında yediği frikik golüyle morali bozulan Altay Bayındır'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik direktör, kırılma maçı olan Hollanda karşısında kalede kime görev vereceğine ise henüz karar vermedi.

    Şenol Güneş in zorlu kaleci tercihi #1

    ALTAY ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

    Cebelitarık maçında yaptığı kurtarışlarla kendine güveni artan Uğurcan Çakır'ın ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenilirken, Altay Bayındır'ın da idmanlardaki performansıyla Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalıştığı belirtildi.

    Deneyimli hoca, son kararını bugün yapılacak antrenmandan sonra verecek.

    Şenol Güneş in zorlu kaleci tercihi #2

    Milli Takım'ın yediği son saniye golünde Altay detayı - HABERİ

    Şenol Güneş in zorlu kaleci tercihi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir