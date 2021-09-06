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Şenol Güneş'in zorlu kaleci tercihi

Şenol Güneş'in zorlu kaleci tercihi

Hollanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Takımımız'da kalede Uğurcan Çakır mı yoksa Alta Bayındır'ın mı olacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş'e göre Uğurcan bir adım önde gözüküyor.