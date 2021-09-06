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Şenol Güneş'in zorlu kaleci tercihi
Hollanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Takımımız'da kalede Uğurcan Çakır mı yoksa Alta Bayındır'ın mı olacağı merak konusu oldu. Şenol Güneş'e göre Uğurcan bir adım önde gözüküyor.
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 09:57
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:16
Cebelitarık karşısında alınan 3-0'lık galibiyete rağmen oynanan futbol, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i memnun etmedi. Tecrübeli hoca, dinlendirdiği futbolcuları Hollanda karşısında sahaya sürecek.
UĞURCAN ÇAKIR BİR ADIM ÖNDE
Karadağ maçında yediği frikik golüyle morali bozulan Altay Bayındır'ı yedeğe çeken tecrübeli teknik direktör, kırılma maçı olan Hollanda karşısında kalede kime görev vereceğine ise henüz karar vermedi.
ALTAY ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Cebelitarık maçında yaptığı kurtarışlarla kendine güveni artan Uğurcan Çakır'ın ilk 11 için bir adım önde olduğu öğrenilirken, Altay Bayındır'ın da idmanlardaki performansıyla Şenol Güneş'in gözüne girmeye çalıştığı belirtildi.
Deneyimli hoca, son kararını bugün yapılacak antrenmandan sonra verecek.
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