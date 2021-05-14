Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması

Tecrübeli teknik adam geniş kadroya Caner Erkin'i dahil etmedi. Basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklama yapan Güneş, tercih sebebine açıklık getirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu online olarak düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Tecrübeli teknik adam geniş kadroya Caner Erkin'i dahil etmedi ve konuyla ilgili yanıt verdi.

Şenol Güneş'in Caner Erkin yanıtı şu şekilde:

"Caner Erkin bizim için çok değerli bir oyuncu. Özellikle hücuma dönük oyunda yetenekleri itibari ile özel bir oyuncu. İstek, heyecan ve hırs olarak bize iyi bir karakter gösterdi.

“DEFANSİF YÖNDE ÇOK ZAYIF KALDI”

Ancak oyun anlamında baktığımızda verim olarak beklentilerimizin aşağısında kaldı. Maçlarına da baktığımda defansif yönde çok zayıf kaldığını ve başarı yüzdesinin düştüğünü gözlemledik."

LETONYA MAÇINDAKİ HATALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Letonya’nın 35'te Roberts Savalnieks ile bulduğu ilk gol ve 58’de Roberts Uldrikis ile bulduğu gollerde kademe hataları yapan ve ofsaytı bozan Caner Erkin’in performansı Twitter’da gündem olmuştu.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Caner Erkin’in savunmada gösterdiği zaafiyet geceye damga vurmuştu.