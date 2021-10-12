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    Serdar Dursun: Hakemin vermeye niyeti yoktu

    A Milli Takımımızda Serdar Dursun, Letonya maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 00:20
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    Serdar Dursun: Hakemin vermeye niyeti yoktu

    A Milli Takımımızın Letonya'yı 2-1 yendiği maçın ardından Serdar Dursun konuştu.

    "ALLAH'A ŞÜKÜR GALİP GELDİK"

    Dünya Kupası'na gideceklerini söyleyen golcü oyuncu, "Çok değişik bir maç oldu. Gitgeller oldu. Buraya mutlak 3 puan hedefiyle geldik. Allah'a şükür bugünkü maçta galip geldik. Son maçlara iddiamız var. Son 2 maçı kazanıp Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası'na götüreceğiz." dedi.

    Serdar Dursun: Hakemin vermeye niyeti yoktu #1

    "TÜRK HALKINA ARMAĞAN EDİYORUZ"

    Son saniyedeki penaltı pozisyonu için konuşan Serdar, "1-1 oldu girdikten sonra. Tek kale oynamaya başladı. 2-3 pozisyonumuz var. Öncesinde atabiliriz. Son topta topu aşırdım, Burak abi düştü. Penaltı olduğunu biliyordum. Hakemin vermeye niyeti yoktu. Penaltı oldu, golü attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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