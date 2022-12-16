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    Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

    34 yaşındaki Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.
    • 16.12.2022 - 15:22
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    Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı'nı bıraktı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, Almanya ve Kosta Rika'nın olduğu gruptan ikinci olarak çıkan ve son 16 turunda Fas'a penaltılar sonucu elenerek turnuvaya veda eden İspanya'da bir ayrılık gerçekleşti.

    İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın 34 yaşındaki tecrübeli orta sahası Sergio Busquets, milli takımı bıraktığını açıkladı.

    Instagram üzerinden yaptığı açıklamada deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

    "Bu uzun yolda bana eşlik eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum"

    "Yaklaşık 15 yıl ve 143 maçın ardından milli takıma veda etme zamanının geldiğini duyurmak istedim. Bu uzun yolda bana eşlik eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bana başlama fırsatı veren Vicente del Bosque'den son saniyeye kadar keyif almamı sağlayan Luis Enrique'ye. Güvenleri için Julen Lopetegui, Fernando Hierro ve Robert Moreno'ya ve tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Ve tabii ki takımı hak ettiği yere götürmek için her zaman her şeyimi vererek ve büyük bir gururla birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma da.

    Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı nı bıraktı #1

    "Takımımızı keyifle ve koşulsuz destekleyeceğim"

    Kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, az ya da çok başarı ile ama her zaman her şeyimi vermek benim için bir onurdu. Hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Son olarak takım arkadaşlarıma ve yeni teknik direktör Luis de la Fuente'ye dünyada bol şans diliyorum. Şimdi bir taraftar daha olacağım, takımımızı keyifle ve koşulsuz destekleyeceğim."

    Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı nı bıraktı #2

    1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonluğu kazandı

    Busquets, İspanya forması ile 1 FIFA Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonluğu elde etti.

    Sergio Busquets, İspanya Milli Takımı nı bıraktı #3


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