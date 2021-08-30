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    Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı Tokyo'da finalde

    Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı finale yükseldi.
    • AA
    • 30.08.2021 - 04:55
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    Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı Tokyo'da finalde

    Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Sevilay ve Sümeyye, ilk eleme serisinde mücadele etti.

    SÜMEYYE VE SEVİLAY FİNALDE

    Sümeyye Boyacı, 43.28 saniyeyle serisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak final bileti aldı. Sevilay Öztürk ise 44.16'lık zamanıyla serisini ikinci, genel klasmanı üçüncü sırada tamamladı ve finale kaldı.

    Milli sporcuların yer alacağı final yarışı, TSİ 12.25'te başlayacak.

    Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı Tokyo da finalde #1

    Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı Tokyo da finalde #2

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