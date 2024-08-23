Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'nı bıraktı Milan forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'ndan emekli olduğunu duyurdu.

AA

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

Son olarak geçen sezon İtalyan Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 35 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim.

132 MAÇA ÇIKTI

Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)